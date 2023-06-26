شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طقس عيد الأضحى ونصائح مهمة للمواطنين على الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدل على كافة الأنحاء.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد يلطف الأجواء .

وعن حالة الملاحة البحرية، أشار إلى أن البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر، ويسمح بكافة أعمال الأنشطة البحرية، مع توخى الحذر أحيانا خلال السباحة على شواطئ البحر المتوسط حيث يكون حالة البحر بين معتدل إلى مضطرب أحيانا وترتفع الأمواج قليلا .

ووجه عدد من النصائح للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية.