شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء يوم التروية لغير الحجاج.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الادعية التى يستحب ان يرددها المسلم في يوم التروية ،وهو اليوم الثامن من ذى الحجة ، وأول يوم بمناسك الحج، ولمن لم يكتب له الحج بعد، يستطيع ان يردد من الادعية فى هذا اليوم ما يخطر على قلبه لأن باب الدعاء واسع فللمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ما لم يشتمل دعاؤه على إثم أو قطيعة رحم أو شرك أو سوء أدب أو نحو ذلك.

ومن تلك الادعية جوامع الدعاء عن عائشة: أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في حاجة وعائشة تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: عليك بالجوامع والكوامل، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.