شكرا لقرائتكم خبر عن 551 ساحة.. أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة من خلال مديرية الأوقاف 551 ساحة وأكثر من 5 آلاف مسجداً موزعين على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة.

-ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

-ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة.

-ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

-ساحة مسجد النيل بالدقي.

-ساحة الاستقامة بميدان الجيزة.

-ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

-ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور.

-ساحة السلام وراق الحضر.

-ساحة الحصري بأكتوبر.

-ساحة عماد راغب بأكتوبر.

يُذكر أن محافظة الجيزة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها فضلا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، إضافة إلى إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.