شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوات حول تمكين المرأة بالإسماعيلية.. وأخرى عن مخاطر عمل الأطفال بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل أن وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمديرية العمل بالإسماعيلية نظمت سلسلة ندوات تثقيف وتوعية حول محور الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لاستراتيجية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس وكلية الطب ومديرية الصحة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،وإدارة تنمية القرية ،ووحدة السكان بالاسماعيلية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم لا سيما حماية المرأة العاملة وتمكينها اقتصادياً .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية في تقريره للوزارة ، عُقدت الندوة الأولى بمديرية الصحة والثانية بمركز ومدينة القصاصين، بهدف التوعية بعيادة المرأة الآمنة التي تم افتتاحها حديثا بالمستشفى الجامعي بالاسماعيلية ودورها لمناهضة العنف ضد المرأة ، أيضا التوعية بالصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر والخدمات المقدمة من مديريةالصحة ،و بدور والخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومديرية العمل وإدارة تنمية القرية بالاسماعيلية .

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، سواء جسدية أو نفسية وسلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما قامت مروة أنس مديرة وحدة تكافؤ الفرص (بمديرية العمل بالاسماعيلية ) بإلقاء الضوء على الخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها الإدارات المختلفة بالمديرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والسيدات بالقطاع الخاص ومناقشة سبل دعم المرأة في المناطق الصناعية والمشروعات الخاصة لهن وتدريب وتحسين مهاراتهن التطبيقية العملية في عدة حرف وصناعات.

و تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا،بشأن تنظيم ندوة توعوية حول الاعمال المحظورة لعمل الاطفال بمقر جمعية بكرة أحلى للتنمية الشاملة بنزلة عبيد لمكافحة أسوأ اشكال عمالة الاطفال.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريره للوزارة أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطرعمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن أشكال عمل الطفل المحظور على الاطفال الاشتغال فيها والمخاطر التى تواجه الاطفال في هذه الاعمال المحظور كالعمل بالمحاجر والاماكن التى يوجد بها مواد فيزيائية وكيميائية وغيرها، كما تطرقت الندوة إلى عقود التدرج الذي يتم تحريره بين الطفل وصاحب العمل والذي يتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها والمكافأة التى سيحصل عليها في كل مرحلة بصورة تصاعدية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة 47 شخص، و تحدثت عزة الجندى مدير ادارة المرأة والطفل بمديرية عمل المنيا والمنسق العام للندوة عن المواد 141 و 142 و 143 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تبين ماهية عقود التدرج وأهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل المتدرج مهنة او صنعة ، وكما تحدث فاطمة الزهراء مدير ادارة المرأة والطفولة وتكافؤ الفرص بمحافظة المنيا عن خط نجدة الطفل واجراء البلاغات عند رصد أى ضرر أو عنف يمس الطفل سواء جسدى او معنوى واوضحت ان التعامل مع البلاغات يكن في سرية تامة كما تحدثت عن الامانة العامة لحماية الاطفال والأمانة الفرعية التى تساعد الاطفال عن طريق اخصائي نفسي واخصائي قانونى لحماية الطفل.