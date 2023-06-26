شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

صاحب الفضيلة

الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر الشريف الجزيل الاحترام

باسم قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، ونيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، نتقدم نحن الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر والمجلس الموقر، بخالص التهاني القلبية لفضيلتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نشكر لفضيلتكم الاستمرار بمدِّ جسور التواصل، وتبادل المحبة بين كنيستنا والأزهر الشريف، في سبيل تطوير العلاقات بوتيرة مستمرة.

ونصلي إلى الله أن يهب فضيلتكم وافر الصحة والعافية.