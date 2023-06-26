شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) بالبطولة الأفريقية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
الجدير بالذكر أن هذه البطولة التي تقام كل سنتين، تعد بمثابة منصة لعرض المواهب المتميزة لطلاب الجامعات الأفارقة في كرة السلة؛ ويضمن الفريق الفائز بها مكانًا للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة FISU 3×3
أقيمت البطولة بمشاركة 14 جامعة إفريقية من جميع أنحاء إفريقيا كالتالي:
(جامعة الولايات المتحدة الدولية - دولة كينيا)
(جامعة مولونغوشي - دولة زامبيا)
(جامعة إيبادان - دولة نيجيريا)
(جامعة ماكيريري - دولة أوغندا)
(جامعة نديجي - دولة أوغندا)
(الجامعة الأمريكية - جمهورية مصر العربية)
( جامعة بوتسوانا - دولة بوتسوانا)
(جامعة كوتيبي للتعليم - دولة أثيوبيا)
(جامعة موريشيوس - دولة موريشيوس)
(جامعة غانا - دولة غانا)
(جامعة كيب كوست - دولة غانا)
(جامعة كوبربيلت - دولة زامبيا)
(جامعة جوهانسبرغ - دولة جنوب إفريقيا)
(جامعة نورث ويست - دولة جنوب إفريقيا)
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