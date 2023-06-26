شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ينظم معسكر التوعية الأسرية بشعار "على البر" بقرية القرنة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى للمرأة معسكر التوعية الأسرية تحت شعار "على البر" بقرية القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستمر على مدار يوم كامل.

واستهدف المعسكر توعية أهالي القرية وأبنائهم وبناتهم بقضية الهجرة غير الشرعية بطرق مبتكرة باستخدام الأنشطة التفاعلية لتعزيز الترابط فيما بينهم.

وقد تضمنت الأنشطة التفاعلية ورش عمل لتوضيح أضرار الهجرة غير الشرعية وتوعية الأسر بالفرص الاقتصادية البديلة، بالإضافة الى تسليط الضوء على قصص نماذج ناجحة من أبناء المحافظة الذين لم يسلكوا طريق الهجرة غير الشرعية.

ويشير شعار "على البر" الذي يحمله معسكر التوعية الأسرية إلى بر الأمان الذي يأمل الإنسان اللجوء إليه والذي قد يتمثل في العائلة والوطن وكل ما يوفر له إحساس الأمان، حيث يتعين على كل فرد التفكير جيدا قبل اتخاذ قراراته التي قد تؤثر على الأسرة بأكملها، ولا سيما المرأة التي تلعب دورا هاما في استقرار أسرتها، كما يحتاج المرء أيضًا إلى إرشاد لتحقيق ما يصبو إليه من أماني وأحلام للارتقاء بمستوى معيشته ومعيشة أسرته، وكذلك امداده بالمعلومات الصحيحة وتجنب تبادل المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير الشرعية ومخاطرها.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.