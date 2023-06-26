شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: استمرار العمل بنفس مواعيد التشغيل خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2023، وفقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع الإستمرار بنفس مواعيد التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد.

وقامت الشركة بإعداد جدول تشغيل القطارات مع إستمرارها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث يتم العمل بمواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و من محطة المنيب الساعة 11:55 م ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص ، ويتم مقابلة القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول و الثالث و الخط الثاني والثالث بمحطات ( جمال عبدالناصر و العتبة ) الساعة 12:30 ص ، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 954 ) رحلة يوميا ، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول بين محطتى حلوان - المرج الجديدة تقدر ب ( 488 ) رحلة ، وعدد رحلات بالخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب تقدر ب ( 466 ) رحلة.

بالإضافة إلى الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

وشملت الاستعدادات تواجد نقاط الإسعاف داخل عدد من المحطات بالخط الأول و الثاني لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة وتقدم الخدمة بالمجان ، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل طوال اليوم.

واكدت الشركة ان لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والاستقرار.