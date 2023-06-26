شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تنفيذ أنشطة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى البرامج الوقائية بمشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للتوعية بأضرار الإدمان، فعلى مدار عام تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في ما يقرب من 6 آلاف مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية ،أيضا تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية ، أيضا تنفيذ مبادرة " قرية بلا إدمان " في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوعية الآسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023” كما تم تنفيذ أكثر من 170 ألف زيارة منزلية للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات للأسر بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد و المناطق المجاورة ، أيضا يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية على الشواطئ بالمحافظات الساحلية لتوعية المصطافين وأسرهم طوال فترة الصيف كما تم تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " لتوعية السائقين بأضرار الإدمان ، ومبادرة " القرار قرارك " لتوعية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة بأضرار تعاطى المخدرات مع اتاحة كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لاى موظف يتقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان .

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق و800 طالبة وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و الدكتور حسام رفاعى والدكتور وليد السروجى نائبا رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام