شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يهنئ الشعب المصري وقيادته بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتهنئة للشعب المصري الكريم وقيادته الرشيدة والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيـد الأضحـى المبارك داعيا المولى عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركة على العالم بالخير والسلام لا سيما فى تلك الأيام الجليلة المباركة التي يتوافد فيها الحجيج مـن مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج.

وقال " المهيري" أنه لمن دواعى الفخر أن يتزامن الاحتفال بعيد الاضحى وذكرى ثورة 30 يونيو التى جسم فيها جموع الشعب المصرى أسمى معانى الولاء والتضحية حينما خرج لاستعادة الوطن من براثن "الجماعة الإرهابية" فى تلاحم وحماية ورعاية فاضلة من أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل..مشيرا الى أن تلك الثورة فتحت الطريق للتعمير والتنمية فى أرجاء الجمهورية الجديدة ليتبوأ الوطن معها مكانها اللائق بها وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة.

وتقدم " المهيرى " باسمه وباسم عمال مصر عامة والخدمات الادارية خاصة بخالص التهاني للشعب المصرى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن تاريخ 30 يونيو سيظل علامة مضيئة سجلها التاريخ نموذجاً فريداً في عموم الثورات لما جسدته من معان وقيم الولاء والانتماء للوطن .والتماسك والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة.

كما تقدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر أننا في تلك الأيام المباركة نهنئ كل كوادر وقيادات وأعضاء النقابات العمالية، وجميع العمال في ربوع مصر متمنياً أن تكون تلك المناسبة المباركة ملهمة ومحفزة علي العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والعرق من أجل الارتقاء بالكيانات العمالية.

وأضاف جبران، اننا ندعو المولى عز وجل أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير والبركة إلى الأمتين العربية والإسلامية ، وان تنعم مصرنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم ، وان تكون هذه الأيام مباركة على عمالنا الأوفياء، وجنود انتاجنا الذين كانوا ولا زالوا الدرع الإنتاجي للدولة المصرية ،في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ،واطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.