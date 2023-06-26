شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، وقفة عرفات، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا. الحكومة توافق على مشروع قرار يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بإسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات، ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة ، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها ، متمسكين بالمبادئ والقيم التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المباركالقوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المباركالحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًِِِّا كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

وزعت الداخلية أغذية مجانية على مواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. "الداخلية" توزع أغذية مجانية على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. فيديو

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2023، وفقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع الإستمرار بنفس مواعيد التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد. مترو الأنفاق: استمرار العمل بنفس مواعيد التشغيل خلال أيام عيد الأضحى قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين. الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 ملايين مواطن فى 27 محافظة شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار . حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، بعد غد الأربعاء، في محافظات ومدن مصر، حيث ستكون في مدينة القاهرة الساعة السادسة و21 دقيقة، وفي الجيزة الساعة السادسة و22 دقيقة بالتوقيت المحلي. معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى القاهرة 6:21.. وفى الجيزة 6:22 كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إطلاق أكثر من 40 عيادة متنقلة لتجوب مختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، إلى جانب الوحدات الصحية الثابتة، وذلك في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة". أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته. النائب العام يأمر بالتحقيق فى انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تواجد كافة الأجهزة التنفيذية فى موقع انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحى، بحى المنتزه أول، للمتابعة لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جار رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، وقفة عرفات، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة محافظ الإسكندرية: رفع أنقاض عقار سيدى بشر والتأكد من عدم وجود سكان أسفله محافظ الجيزة: إطلاق 40 عيادة متنقلة بالقرى والمراكز ضمن حملة 100 يوم صحة انهيار عقار مكون من 13 طابقا فى سيدى بشر بالإسكندرية

الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بـ102 مليون دولار