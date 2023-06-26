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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية للتربية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية بالقاهرة للتربية الخاصة "الصم وضعاف السمع" بمديرية تعليك القاهرة، حيث تقدم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بأجمل التهاني القلبية لأوائل طلاب الدبلومات الفنيه للتربية الخاصة ( للصم وضعاف السمع ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
كما تقدم "موسى" بخالص الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة بالقاهرة والإدارات التعليمية و المعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
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