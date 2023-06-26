شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يؤكد دعمه لنداء «ماكرون» لاستكمال الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها تأكيد الرئيس السيسى دعمه لنداء «ماكرون» لاستكمال الإصلاح وبناء عالم أكثر عدلا واستدامة.

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الرئيس السيسى يؤكد دعمه لنداء «ماكرون» لاستكمال الإصلاح وبناء عالم أكثر عدلا واستدامة

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