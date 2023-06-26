شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخراج جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية وحالتي إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة والسكان، إصابة مواطنين، واستخراج جثمان، من تحت أنقاض في أنقاض العقار المنهار، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرة إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات آخرى.

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث وهي مستشفيات (شرق المدينة - أبوقير - الجمهورية -راس التين - جمال حمادة).

وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبي من قبل هيئة الإسعاف المصرية، وجاري المتابعة.