قيادات جامعة عين شمس تشارك طلابها الاحتفال بختام العام الجامعى.. صور

واستهل كورال هارموني عربى، أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد الحفل بأغنية بشرة خير بالتزامن مع الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ثم قدم عدد من الأغانى المتنوعة منها الميدلي الشهير للفلكلور الشعبى.

وقدم كورال' أون" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود صابر أغانى شبابية تفاعل معها الجمهور منها ميدلى "النور مكانه في القلوب"، وكورال "روح الشرق" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود محسن بتقديمه ميدلى شعبى للفنان حكيم، وختم الكورال فقرته ختام رائع بأغنية وطنية تفاعل معها الطلاب.