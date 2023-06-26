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قيادات جامعة عين شمس تشارك طلابها الاحتفال بختام العام الجامعى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شاركت قيادات جامعة عين شمس، الطلاب والطالبات فى إحتفالهم بختام العام الجامعي وأقيم كرنڤال فنى رائع شهده الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و العمداء أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من أساتذة الكليات. 

 

واستهل كورال هارموني عربى، أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد الحفل بأغنية بشرة خير بالتزامن مع الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ثم قدم عدد من الأغانى المتنوعة منها الميدلي الشهير للفلكلور الشعبى.

 

وقدم كورال' أون" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود صابر أغانى شبابية تفاعل معها الجمهور منها ميدلى "النور مكانه في القلوب"، وكورال "روح الشرق" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود محسن بتقديمه ميدلى شعبى للفنان حكيم، وختم الكورال فقرته ختام رائع بأغنية وطنية تفاعل معها الطلاب.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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