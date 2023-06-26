شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: فتح المجازر للراغبين فى ذبح الأضاحى وتوفير اللحوم بالشوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما وجه المحافظين بضرورة تواجد القيادات التنفيذية على مستوى المراكز والأحياء لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، أنه أكد على ضرورة فتح المجازر الحكومية للراغبين فى ذبح الأضاحى ومنع ذبحها فى الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تابع خالد قاسم، والتأكيد على المرور المستمر على المجازر للتأكد من سلامة وجودة اللحوم فى السوق للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن اللحوم بالشوادر التابعة للوزارة يصل الخصم بها لـ 25% عن الخارج.