شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة جودة التعليم: زيادة الاستثمار من 7 مليارات جنيه عام 2014 لنحو 80 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن زيادة عدد الجامعات الحكومية وفتح جامعات أهلية جديدة خلال الـ10 سنوات الماضية، أتاح زيادة الاستثمار فى مجال التعليم من 7 مليارات جنيه عام 2014 إلى نحو 80 مليار جنيه حاليا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، "زيادة عدد مدارس التعليم الفنى الصناعى والتجاري والفندقى بنسبة 100% من 1500 مدرسة وصل إلى 3 آلاف مدرسة، كما تم الاهتمام بكفاءة المعلمين وتوظيف المعلم من خلال المسابقات.

وقال عشماوى، "المدارس التى تحصل على اعتماد من الهيئة لابد أن يكون لها مزايا خاصة، وهناك اعتماد المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد وسيتم إصدار معايير لمدارس مؤسسة حياة كريمة".