شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنشر فيديو لـ"التيك توكر" الشهير نويل روبنسون خلال زيارته أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو يتضمن أبرز اللقطات من زيارة التيك توكر الشهير نويل روبنسون، لمحافظة أسوان.

وظهر التيك توكر الشهير نويل روبنسون، أثناء وصوله إلى مطار أسوان واستقباله بشكل حافل وتفاعل الجمهور معه.

كما ظهر وهو يؤدى رقصته الشهيرة فى عدد من المعالم السياحية بأسوان وعلى ضفاف نهر النيل، وسط فرحة وترحاب من أهل أسوان.