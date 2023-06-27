شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كوبرى 15 مايو من أعلى شارع كورنيش النيل حتى "نبوى المهندس" لـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار القيام بإزالة وتكسير جسم كوبرى (15 مايو) القائم حالياً بواقع حارة مرورية بكل اتجاه) بداية من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوى المهندس بالاتجاهين ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل، لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لجسم كوبرى 15 مايو بالموقع المشار اليه لمدة (3 شهور) ابتداءً من السـاعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/27 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

أولاً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر - ميدان لبنان:-

حركة المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان وترغب باستكمال السير اعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تسلك منزل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى إلى مسرح البالون

- استكمال السير بشارع 26 يوليو ثم الصعود مرة اخرى لكوبرى ١٥ مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

ثانياً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة :-

حركة المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة وترغب باستكمال السير أعلى کوبری 15 مایو اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان سيتم نقل الحركة المرورية إلى التوسعة الخاصة بالكوبرى والتى تتسع لعدد (4) حارات مرورية) والتى تم الانتهاء منها بكامل طول كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر ميدان لبنان.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.