شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وكالة الأنباء السعودية "واس" وصول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى جدة؛ لأداء مناسك الحج. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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