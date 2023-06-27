شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السلوم البرى.. تطوير 285 فدانا ومسارات جديدة لاستيعاب حجم التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع تطوير ميناء منفذ السلوم البري، أحد أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من النقل البرى من خلال بوابة مصر الغربية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا، وذلك لتيسير إجراءات الوصول فى أقل وقت، ومنع التكدس والازدحام على مساحة 285 فدانا.

”الخليج 365” ترصد أهم 10 معلومات عن مشروع ميناء منفذ السلوم البري.

1- أعمال التطوير علي مساحة 285 فدانا.

2- 10 مخازن كبيرة.

3- أقسام المنفذ المطور عدد 24 ثلاجة.

4- إنشاء ورفع كفاءة 37 مبني إداريا وأمنيا بأحدث أجهزة تكنولوجية.

5- طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر.

6- العمل بالمنفذ من خلال 3 مسارات، وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل للصالة وإنهاء الإجراءات (المرورـ الجمارك ـ الجوازات).

7- مسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة.

8- ساحة انتظار لعدد1000 سيارة ملاكى ونقل، ومسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip.

9- تأمين المنفذ بأجهزة exry وكاميرات مراقبة وإنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.

10- إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.



محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البري



منفذ السلوم البري



ميناء السلوم البري



