شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 27/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 ص
موعد صلاة العصر 33: 4
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09
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