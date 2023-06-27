شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن محصول الأرز.. أهم أصنافه جيزة 179 وجيزة 183 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر زراعة الأرز من الزراعات الأكثر انتشاراً في العالم، حيث يعتمد عليها الملايين من الأشخاص في الحصول على الغذاء الأساسي، وتوفير مصدر رزق لهم، حيث يحتاج العالم إلى كمية تتراوح من 525 إلى 530 مليون طن سنويا من الأرز، كما أن هناك فجوة عالميا في إنتاج الأرز.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:-

1- تم تصنيف الأرز من محاصيل الحبوب التي تشهد ارتفاعا في أسعارها على مستوى العالم.

2- العام الماضي شهد ارتفاع المنزرعة بمحصول الأرز فى مصر والتي بلغت مليونا و149 ألف فدان بإجمالي إنتاجية وصلت إلى 4.3 مليون طن، بمتوسط إنتاجية 3.7 طن للفدان .

3- متوسط استهلاك الفرد في العام في مصر بلغ 40 كيلو جرام.

4- ضرورة التحول إلى الأصناف المرنة والتي تتميز بقدرتها العالية على تحمل الإجهادات البيئية كما أنها تُزرع في مدى واسع من المناخ وأنواع مختلفة من الأراضي.

5- أهم الأصناف المرنة فهناك مجموعة من الأصناف الجديدة منها جيزة 179، وجيزة 183 التي تتحمل الملوحة التي تصل إلى 6 آلاف جزء في المليون وعندها تعطي إنتاجية تصل إلى 2 طن للفدان.

6- لابد من اجراء بعض المعاملات الزراعية منها: إضافة معالجات الملوحة و إضافة 25 متر سماد بلدي للأراضي الرملية و التسميد بنترات الكالسيوم في ظل الظروف الجافة.