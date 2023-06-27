شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركتى كهرباء الإسكندرية والبحيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمصييفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أصدرا تعليمات مشددة لجميع القطاعات الساحلية برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات التابعة لهما وتوفير ماكينات ديزل وفرق طوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن 60% من العدادات بمرسى مطروح والساحل الشمالي تحولت لمسبق الدفع لضمان عدم تراكم المديونيات على المشتركين، لافتا إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية و مسبوقة الدفع لتسجيل قراءه العدادات بمطروح والساحل الشمالي بالكامل.

وأوضح المصدر أن الاستعانة بشركة شعاع يحقق عدة مكاسب أولها نقل القراء التابعين للشركة فى إدارة التحصيل لزيادة عددهم و رفع نسب التحصيل بالشركة ، علاوة على إحضار قراءة سليمة تعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركة الكهرباء وبالتالى تضمن الشركة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى من المشترك.

و أشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح بدأ منذ شهر يونيو 2021 فى تصوير عدادات الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين و الهيئات و المؤسسات الحكومية ، مشيرا إلى أنه تقرر وقف اصدار اى فاتورة لكبار المشتركين بدون صورة.