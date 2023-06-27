شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركتى كهرباء الإسكندرية والبحيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمصييفين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن 60% من العدادات بمرسى مطروح والساحل الشمالي تحولت لمسبق الدفع لضمان عدم تراكم المديونيات على المشتركين، لافتا إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية و مسبوقة الدفع لتسجيل قراءه العدادات بمطروح والساحل الشمالي بالكامل.
وأوضح المصدر أن الاستعانة بشركة شعاع يحقق عدة مكاسب أولها نقل القراء التابعين للشركة فى إدارة التحصيل لزيادة عددهم و رفع نسب التحصيل بالشركة ، علاوة على إحضار قراءة سليمة تعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركة الكهرباء وبالتالى تضمن الشركة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى من المشترك.
و أشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح بدأ منذ شهر يونيو 2021 فى تصوير عدادات الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين و الهيئات و المؤسسات الحكومية ، مشيرا إلى أنه تقرر وقف اصدار اى فاتورة لكبار المشتركين بدون صورة.
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