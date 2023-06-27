شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركتى كهرباء الإسكندرية والبحيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمصطافين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 60% من العدادات بمرسى مطروح والساحل الشمالي تحولت لمسبق الدفع لضمان عدم تراكم المديونيات على المشتركين، لافتا إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية ومسبوقة الدفع لتسجيل قراءة العدادات بمطروح والساحل الشمالي بالكامل.
وأوضح المصدر أن الاستعانة بشركة شعاع يحقق عدة مكاسب؛ أولها نقل القراء التابعين للشركة فى إدارة التحصيل لزيادة عددهم ورفع نسب التحصيل بالشركة، علاوة على إحضار قراءة سليمة تعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركة الكهرباء وبالتالى تضمن الشركة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى من المشترك.
وأشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح بدأ منذ شهر يونيو 2021 فى تصوير عدادات الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين والهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه تقرر وقف إصدار أى فاتورة لكبار المشتركين بدون صورة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز