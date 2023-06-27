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القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والمقرر انطلاقها يوم السبت 15 يوليو المقبل، وذلك على النحو التالي: *أولا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. *ثانيا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي *ثانيا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة



جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة

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