شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يوليو آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتيجة نهاية العام بـ"تجارة" القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تقديم الالتماسات والتظلمات من خلال الدخول على موقع الكلية ثم الدخول على خدمة شئون الطلاب واختيار خدمة مراجعة نتيجة امتحان مقرر إعادة رصد" بكالوريس" مؤكدة الكلية اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة رفع ايصالات مزورة بسداد رسوم الالتماس.

وفى نفس السياق ، أعلنت الكلية فتح باب التسجيل للفصل الصيفى اعتبارا من السبت 24 يونيو الجارى وحتى يوم الأربعاء 5 يوليو المقبل، إلكترونيا على موقع الكلية .

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الانتهاء من ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 /2023، وسط أعمال مكثفة داخل الكنترولات لإعلان النتائج، وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكلية، وإتاحة التقدم بالتماسات على النتائج.