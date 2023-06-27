شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين وزارتي العمل وقطاع الأعمال لتطوير مركز معلومات بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن بروتوكول مرتقب عقب إجازة عيد الاضحى مباشرة، بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل،بشأن تطوير البنية التحتية،وتجهيز مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام بالمعدات والأجهزة اللازمة ،للقيام بدوره في العملية التدريبية،لتدريب،وتنمية مهارات العاملين في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بكافة تخصصاتها.

وقال البيان إن لقاء بين وزيري العمل حسن شحاتة، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت ، أسفر عن تنسيق،وإتفاق بشأن التعاون لتطوير هذا المركز المكون من 5 طوابق بمنطقة المعادي ،إضافة إلى بحث إمكانية تحويل المخزن الواقع أسفل المبنى إلى مركز تدريب مهني في مجالات تخص طبيعة إنتاج وعمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام..وتنمية مهارات العاملين فيها على نظم العمل الحديثة ..

وبحسب البيان الصحفي تفقد وزير العمل حسن شحاتة "المركز" واستمع من قياداته:المحاسب ياسر نجم المشرف العام،ومسؤول التدريب والتطوير حنفي علي عطية،ومدير النظم والمعلومات فهد محسن الحريري،إلى رؤيتهم في عملية التطوير وتحديث،وتجهيز المركز بالأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي،وإلى خطة ولائحة التدريب، وكيفية التنسيق مع الشركات القابضة لتوفير متدربين ، ومؤهلات وطرق اختيار المدربين ،ووجه الوزير شحاتة ،قيادات وزارة العمل المختصين بملف التدريب المهني،وعلى رأسهم أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،بالتواصل مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام لصياغة بروتوكول التعاون،ولائحة ونوعية التدريب،وخطة التطوير،التي سيتم تمويلها من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ..

يشار هنا إلى أن"صندوق تمويل التدريب والتأهيل"،له دور إستراتيجي،كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وفي تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،وأنه منذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتي الآن، أنفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".