شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد 90% من قراء الخليج 365 تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة وفق استطلاع للرأي طرحه الموقع تحت عنوان:"هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم الفاسدة؟"، حيث أجاب 90% من القراء بـ"نعم".

في حين أجاب 10% من القراء بـ"لا".

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن طريقة التعرف على اللحوم الطازجة غير الفاسدة والتى تتميز بلونها الأحمر أو الطوبى الفاتح كما تتميز الدهون الصالحة باللون الفاتح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى الحصول على اللحوم من مصادر موثوق بها واتباع كافة التعليمات الخاصة بسواء اللحوم حتى نضمن منها أفضل النتائج.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء لحوم العيد الأضحى 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب على المواطنين خلال فترة عيد الأضحى شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوقة، موضحة الفرق بين اللحوم الطازجة واللحوم الفاسدة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ورفع درجة الوعى الصحي لدي المواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة والتي تضر بأجهزة الجسم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، اللحوم الطازجة تتسم باللون الأحم أو الطوبي الفاتح، وفيما يتعلق بالدهون، أوضحت أن الدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، واللون القاتم يدل على قرب فسادها، مشيرة إلى أنه على المواطنين التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، ما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان وتسبب مضاعفات صحية بالغة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية المهمة خلال إجازة عيد الأضحى، وقالت إنه على المواطنين تقسيم الوجبات الغذائية إلى 5 وجبات غذائية على الأقل، وعدم الإسراف في تناول اللحوم بقدر الإمكان، لتجنب الإصابة بعسر الهضم والإكثار من شرب المياه وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على الدهون والنشويات والكربوهيدرات، والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات في كل وجبة.