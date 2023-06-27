شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للمواطنين حول شراء وتناول اللحوم فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح وإرشادات طبية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يجب شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوق بها، وعدم شراء أى لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة، وعدم تجميد اللحوم أكثر من مرة، موضحا أن اللحوم الطازجة تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح، والدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، واللون القاتم يدل على قرب فسادها، مع التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، مما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان.

ونصح عبدالغفار بتناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة، لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم، والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على (الدهون- النشويات- الكربوهيدرات)، والإكثار من تناول الفواكة والخضروات في كل وجبة.

وأوضح عبدالغفار أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.