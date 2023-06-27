شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن .

كما وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة، لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعين أن يعيده على جموع الشعب المصري والأمه العربية و الأسلامية بالخير واليمن والبركات.