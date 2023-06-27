شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد نمرة بعرفات.. ثانى أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري ، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة ، ولكنه قريب منه.
و منذ صباح اليوم، توافد أعدادٍ غفيرة من الحجاج لمسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
من جهتها أنهت وزارة الشؤون الإسلامية الأعمال الفنية للمسجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتزويده بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم جميع الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، مما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
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