شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لقطاعات الطب البيطري والصحة والتموين والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، منبهاً على التواجد الكامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

ففي قطاع التموين، تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للاسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.

وفيما يخص قطاع النظافة، قد قرر المحافظ إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالإضافة الى متابعة أعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالاعمال على أكمل وجه دون تأثر، لافتا أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد محافظ الجيزة أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمه من مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة اى مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك للمياه.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أي حالات بناء مخالف ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.