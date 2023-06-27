شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: التأمين الصحى الشامل حُلم حققته ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة "30 يونيه".

ووجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، وكافة أطقم التمريض فى جميع المحافظات بشكل خاص، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة "30 يونيه"، داعية أن يعيده الله عليهم وعلى مصر بالخير واليُمن والبركات.

وقالت كوثر محمود، إن ثورة 30 يونيو استطاعت تغيير وجه مصر، فى ملحمة كان أبطالها الشعب والجيش والشرطة، حيث تعد علامة فارقة ونقطة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، والتى جسدت قيم الولاء والانتماء للوطن، والتماسك والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة يونيه كانت بداية الطريق فى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لتحقيق الرخاء والتقدم لمصرنا الحبيبة، وتابعت؛ " ثورة 30 يونيه مهدت الطريق لتحقيق الكثير من الإنجازات فى كافة المجالات لكى تنعم مصر وشعبها بالرخاء والسعادة، ولعل أبرزها فى مجال الصحة، هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الحلم الذى تأخر سنوات، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية الصحية للاطمئنان على صحة المصريين، إلى جانب مبادرة حياة كريمة.

وقالت نقيب التمريض، إن أطقم التمريض بدورها تقوم بخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل خدمة طبية بكافة المستشفيات والمراكز الطبية.