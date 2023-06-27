شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع طن لحوم ومشروعات تمكين اقتصادى لأهالى الفيوم من مؤسسة حياة كريمة والأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبعد الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية بقرى محافظات "حياة كريمة" المراد تمويلها من خلال البروتوكول الموقع خلال شهر يونيو، 2023 في كل من محافظة الغربية ومحافظة الفيوم ومحافظة البحيرة كمرحلة ثانية، تم عقد فعاليات واحتفالات لتسليم مفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات.

حيث شهدت محافظة الفيوم تنظيم فعالية التمكين الاقتصادي بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، بتوزيع طن من اللحوم، وتسليم 14 كشك ضمن خطة التمكين الاقتصادي، و75 مشروعا تمكين اقتصادي، وذلك وفق استراتيجية تمويل المشروعات.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع البروتوكول بين مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان تحت مظلة التحالفالوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف التعاون في مجال التمكين الاقتصادي على أن تكون بداية انطلاقة بتمكين المستحقين من خلال مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير قادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم، عن طريق إطلاق أكبر حملة للتمكين الاقتصادي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وذلك تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.