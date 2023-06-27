شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق رسالة تحذيرية مهمة عن اللحوم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية عن اللحوم وقالت: عند شرائك اللحوم عليك التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : هذة البقع تدل على اصابة اللحوم بأحد الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان.

ونصح عبدالغفار بتناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة، لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم، والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على (الدهون- النشويات- الكربوهيدرات)، والإكثار من تناول الفواكة والخضروات في كل وجبة.

وأوضح عبدالغفار أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.