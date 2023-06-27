شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المقاول ومالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومالك الطابق الرابع عشر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ مع استكمال التحقيقات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول، بعد أن تمكنت من انتشال جثث ثلاثة ضحايا عقار شارع خليل حمادة من تحت الأنقاض، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار.



كانت إدارة الحماية المدنية، قد دفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.