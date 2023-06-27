شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة للوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة لأسوان، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، حيث يعد قطار تحيا مصر الأرخص في الأسعار على خطوط السكة الحديد، وهو قطار تهوية ديناميكية وليس مكيف الهواء. الواسطى 8 جنيهات . الفيوم 8 جنيهات . بنى سويف 10 جنيهات . مغاغة 13 جنيها. بنى مزار 20 جنيها . المنيا 25 جنيها . ملوى 28 جنيها . ديروط 30 جنيها . القوصية 33 جنيها . أسيوط 35 جنيها . أبو تيج 38 جنيها . صدفا 38 جنيها . طما 40 جنيها . طهطا 43 جنيها . المراغة 43 جنيها . سوهاج 45 جنيها . المنشاة 45 جنيها . جرجا 48 جنيها . فرشوط 48 جنيها . نجع حمادى 48 جنيها . دشنا 50 جنيها . قنا 53 جنيها . قفط 53 جنيها . قوص 55 جنيها . الأقصر 58 جنيها . أسنا 60 جنيها . أدفو 60 جنيها . كلابشة 63 جنيها . كوم امبو 63 جنيها . دراو 65 جنيها . أسوان 70 جنيها .

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