شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تأمين كنترولات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى وأيضا مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على أن أعمال التصحيح مستمرة ومتواصلة حتى الآن، وهناك تعليمات صارمة بالحفاظ على سرية العمل داخل الكنترولات.

ويعود طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى حيث يؤدى الطلاب الامتحانات يوم 2 يوليو المقبل فى الفيزياء والتاريخ.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

- منع دخول مقدرى الدرجات المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية بالتليفونات المحمولة، مع تحويل من يخل بضوابط التصحيح للتحقيق.

- تحذير مقدرى الدرجات من تصوير أوراق إجابات لطلاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 من المقدرين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة.

- إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.

- التأكد من سلامة التصحيح والدقة لحصول كل طالب على حقه والدرجات التى يستحقها.

- يتم إجراء التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة وفق نماذح الإجابة ورقمه بما يتوافق مع نموذج الأسئلة.