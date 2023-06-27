شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم ملامح الطقس فى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ملامح الطقس خلال أيام عيد الأضحى:1- درجات حرارة 28 – 30 °م بالسواحل الشمالية - و 36 – 37 °م بالوجه البحري والقاهرة – و 39 – 41 °م وسط وجنوب الصعيد .
2- إرتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر .
3- نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون اثارة للرمال او الأتربة.
4- ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد .
اهم النصائح والاحتياطات:
1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والاكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس
2- تجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يوم الأربعاء
اهم النصائح الزراعية :
1- تقريب فترات الري لكل المحاصيل واضافة محفزات الامتصاص مع الري “حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم”.
2- يمكن الرش بالمركبات التي تزيد مقاومة الزراعات للموجات الحارة مثل البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم ( 8 سم / لتر ماء)
3- الأجواء مناسبة لنشاط لبعض الآفات واهمها دودة الحشد على الذرة والعنكبوت على الخضر ويجب الفحص الدقيق للزراعات .
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