شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم ملامح الطقس فى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً، شديدة الحرارة علي وسط وجنوب الصعيد من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل.





وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ملامح الطقس خلال أيام عيد الأضحى:‎1- درجات حرارة 28 – 30 °م بالسواحل الشمالية - و 36 – 37 °م بالوجه البحري والقاهرة – و 39 – 41 °م وسط وجنوب الصعيد .

‎2- إرتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر .

‎3- نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون اثارة للرمال او الأتربة.

‎4- ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد .

‎اهم النصائح والاحتياطات:

‎1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والاكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس

‎2- تجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يوم الأربعاء

‎اهم النصائح الزراعية :

‎1- تقريب فترات الري لكل المحاصيل واضافة محفزات الامتصاص مع الري “حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم”.

‎2- يمكن الرش بالمركبات التي تزيد مقاومة الزراعات للموجات الحارة مثل البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم ( 8 سم / لتر ماء)

‎3- الأجواء مناسبة لنشاط لبعض الآفات واهمها دودة الحشد على الذرة والعنكبوت على الخضر ويجب الفحص الدقيق للزراعات .