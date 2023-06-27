شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تستعد لاستقبال الزائرين فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل و تضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

‏وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل علي المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة ، و هي في نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة ، إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل و موقعها الممتاز فى المحافظة علي حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلي تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القاره الأفريقية .

ويقام حول الحديقه سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم " 1" ، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع في شارع الجيزه و منقوش علي جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس .