بوتين: مجموعة فاجنر حصلت على مليار دولار من الدولة الروسية خلال عام

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مجموعة "فاجنر" كانت بتمويل كامل من الدولة الروسية وحصلت من مايو 2022 وحتى مايو 2023 على 86.262 مليار روبل (مليار دولار أمريكي).

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالعسكريين، حيث تابع الرئيس أن مجموعة "فاجنر" كانت تحظى بالاحترام في البلاد، وأظهرت بطولة وتضحية بالنفس، وكانت الدولة الروسية تمولها بشكل كامل، حيث حصلت على مبلغ 86.262 مليار روبل في الفترة من مايو 2022 وحتى 2023.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شدد بوتين على أنه من غير المعروف ما كان من الممكن أن يحدث في البلاد، إلا أن كل إنجازات الأعمال القتالية كانت ستضيع، لكن الجيش الروسي لم يسمح بذلك. وأكد بوتين على أن العدو يحاول استغلال الوضع، وإذا لم يتم قمع التمرد، كانوا سيستخدمونه لمصالحهم.

وتابع بوتين في لقائه العسكريين: "كان عليكم العمل في ظروف صعبة، على طرق سريعة مزدحمة، إلا أن ما يثير الأسى هو أننا تكبدنا خسائر بشرية في هذه المعركة".

وأشار الرئيس، مخاطبا العسكريين، إلى أنه بعد التمرد المسلح، عادة ما تندلع أعمال الفوضى والحرب الأهلية، وهذا ما "قمتم بمنعه"، وقد لعبت وزارة الدفاع دورا خاصا في قمع ذلك التمرد المسلح.

في سياق آخر قال بوتين إن أوكرانيا فقدت في اتجاه أوريخوفو فقط، وهو الذي تعتبره كييف الاتجاه الرئيسي للهجوم المضاد، خلال أسبوع، 280 قطعة حربية، بما في ذلك 41 دبابة. ومنذ بداية الهجوم المضاد، فقدت كييف 259 دبابة، و780 مدرعة.

وقال الرئيس إن من يشاركون في العملية العسكرية الخاصة يجب وأن يشكلوا خلفية لقيادة وزارة الدفاع.