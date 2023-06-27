شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التوصيات الزراعية لمحصول التفاح خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين عن محصول التفاح فى الآتى:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.
4-بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.
5-جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة او التخلص منها بالحرق.
تسميد محصول التفاح خلال شهر يونيو
تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم
برنامج الري لـ محصول التفاح خلال شهر يونيو
السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة
برنامج الري لـ محصول التفاح خلال شهر يونيو
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة من التفاح والتربس و الجاسد و الحشرات القشرية و العنكبوت الاحمرالاوربي ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة .
2-مكافحة صدي اوراق اشجار التفاح ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء .
3-مكافحة اعفان الثمار ومرض تثقب اوراق التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء.
4-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي.
5-علاج العفن البني لثمار التفاح ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء.
6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء.
7- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء.
8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم و عرض 10 سم مملؤ بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار.
9-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.
10- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
11-مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
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