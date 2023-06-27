شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "يدوم الفرح" تجهيز 50 عروسا فى محافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المؤسسة مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 50عروس من المقبلات على الزواج من ابناء محافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس ، بحضور السيد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر و كان يسبقها تقديم فعالية تدريب برنامج "مودة" بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، و ذالك سعيًا لاستدامة حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولي بالرعاية.

يذكر ان هذه هي المرحلة العاشرة من مبادرة يدوم الفرح والتي تسعي لتجهيز العرائس من اليتيمات، وكان قد تم إطلاقها في عدد من المحافظات تشمل أسوان، الدقهلية ، سوهاج ، المنيا ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ و جنوب سيناء ، و200 عروس في محافظة الغربية وأخيرًا محافظة السويس.