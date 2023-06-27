شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان فى مادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
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