شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أكواب مياه.. أستاذ تغذية بالقومى للبحوث تقدم 9 نصائح حول التغذية السليمة للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة - معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث عدد من النصائح الطبية للتغذية السليمة للحجاج باعتبارها جزء أساسى لمد الحجاج بالطاقة والنشاط فى الوقاية من الأمراض التى قد تصيبه خلال فترة الحج.

ونصحت الدكتورة رانيا بسيونى استاذ التغذية بالقومى للبحوث بأنه يجب الاهتمام بعدد من أنواع الأطعمة ومنها:-

1- يجب الاهتمام بشرب 8- 10 اكواب ماء فى اليوم و تناول الخضروات و الفاكهه الطبيعية الغنية بالماء مثل الخيار و الخس و البطيخ و كذلك الاهتمام بشرب العصائر الطبيبعة قليلة السكر و ذلك للوقاية من الجفاف الناتج من الجو الحار.

2- يجب الحرص على تناول وجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد لتجنب التخمة و كذلك تجنب هبوط سكر الدم نتيجة المجهود المبذول.

3- التمر من الفواكه الهامة بالنسبة للحاج لانه غني بالسكريات المفيدة.

4- يجب التأكد من سلامة و صلاحية الاطعمة المعلبة.

5- عسل النحل من الاغذبة المفيدة الهامة لزيادة المناعه.

6- الحرص على تناول الخضروات و الفاكهه الطازجة لما تحتويه من الفيتامينات و الاملاح المعدنية التى تقى الجسم من الامراض الفيروسيه و كذلك الالياف للوقاية من الامساك مع الاهتمام بغسلها جيدا قبل الاكل.

7- الاهتمام بغسل اليدين قبل الاكل.

8- احرص على تناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز و ذلك للتخفيف من اى اعراض الاصابة بــــــــ التشنج العضلى.

9- يجب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال و الجوافه و الجرجير و الفلفل الاخضر للوقاية من الاصابة بنزلات الرد.