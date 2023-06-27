شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أكواب مياه.. أستاذ تغذية بالقومى للبحوث تقدم 9 نصائح حول التغذية السليمة للحجاج والان مع تفاصيل الخبر
ونصحت الدكتورة رانيا بسيونى استاذ التغذية بالقومى للبحوث بأنه يجب الاهتمام بعدد من أنواع الأطعمة ومنها:-
1- يجب الاهتمام بشرب 8- 10 اكواب ماء فى اليوم و تناول الخضروات و الفاكهه الطبيعية الغنية بالماء مثل الخيار و الخس و البطيخ و كذلك الاهتمام بشرب العصائر الطبيبعة قليلة السكر و ذلك للوقاية من الجفاف الناتج من الجو الحار.
2- يجب الحرص على تناول وجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد لتجنب التخمة و كذلك تجنب هبوط سكر الدم نتيجة المجهود المبذول.
3- التمر من الفواكه الهامة بالنسبة للحاج لانه غني بالسكريات المفيدة.
4- يجب التأكد من سلامة و صلاحية الاطعمة المعلبة.
5- عسل النحل من الاغذبة المفيدة الهامة لزيادة المناعه.
6- الحرص على تناول الخضروات و الفاكهه الطازجة لما تحتويه من الفيتامينات و الاملاح المعدنية التى تقى الجسم من الامراض الفيروسيه و كذلك الالياف للوقاية من الامساك مع الاهتمام بغسلها جيدا قبل الاكل.
7- الاهتمام بغسل اليدين قبل الاكل.
8- احرص على تناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز و ذلك للتخفيف من اى اعراض الاصابة بــــــــ التشنج العضلى.
9- يجب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال و الجوافه و الجرجير و الفلفل الاخضر للوقاية من الاصابة بنزلات الرد.
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