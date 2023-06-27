شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفس عدد من السجناء والغارمات اليوم نسيم الحرية بعفو رئاسى جاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو. وجاء العفو استمرار لتنسيق الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن عدد من المسجونين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية. وسبق أن توجهت لجنة العفو الرئاسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.

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