شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى و"شياع السودانى" بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق. كما أجرى اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.