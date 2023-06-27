شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء 13 محورا على النيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل عدد كبير من مشروعات الطرق بكافة المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد، كذلك مشروعات ربط جانبى النيل، حيث وجه الرئيس السيسى، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- قبل 2014 تم تنفيذ (38) محورا.

- فى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء (34) محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه.

- من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ ( 13) محورا.

- جار تنفيذ (14) محور.

- مخطط البدء في تنفيذ 7 محاور أخرى ضمن خطة العام المالي القادم 2022/2023

- يصل اجمالى المحاور إلى (72) محـورا وكوبري منهم (36) محور / كوبرى بالصعيد.

- يتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة.

ؤ المشروعات تساهم في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.