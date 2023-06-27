شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميناء السلوم البرى بعد انتهاء تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل، أعمال تطوير لميناء السلوم البرى، ضمن أعمال تطوير الموانئ البرية، لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، كما يتم تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة.

وينشر الخليج 365 صور لأعمال تطوير ميناء السلوم البرى بعد الانتهاء من تطويره.

- تم الانتهاء من تطـوير ميناء السلوم البرى على مساحة 286 فدانا.

- تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به.

- تم إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا.

- تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فـدان تساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا.

ورصدت الوزارة 11 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير الموانيء البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء و إدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة.